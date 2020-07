Riparte la squadra di Bavagnoli. Lazaro: “Io qui in una Roma forte”

Corriere dello Sport (F. Schito) – La Roma Femminile, dopo l’interruzione dello scorso campionato a causa dell’emergenza Covid, riparte in vista della prossima stagione. Divise in due gruppi le ragazze hanno iniziato ieri le visite mediche a Villa Stuart e le concluderanno oggi. Domani alle 17 invece ci sarà il primo allenamento al centro sportivo Giulio Onesti. Il campionato ripartirà il 22 agosto e la Coppa Italia il 27 settembre. Inoltre da stabilire ancora la data della Supercoppa, che vede le ragazze di Bavagnoli occupate in campo neutro contro la Juventus. Intanto ha rilasciato delle dichiarazioni il nuovo acquisto Paloma Lazaro: “Ho scelto la Roma perché è un club che ha una grande storia dietro, ha un progetto ambizioso e penso che quest’anno potremo fare una buona stagione e un buon campionato, la squadra è forte”.