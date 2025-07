Nella notte Richard Rios, obiettivo numero uno della Roma, è sceso in campo per la partita di campionato tra il suo Palmeiras e il Mirassol. Sui propri account Instagram, però, ha pubblicato una storia accompagnata da una canzone di L7nnon, Gratidao (Gratitudine). Un brano che non è nuovo per il centrocampista colombiano, in quanto è lo stesso utilizzato quando, attraverso un video, salutò il Guarani, prima di trasferirsi proprio al Palmeiras. Non è un segreto che Rios spinga per vestire il giallorosso, anche se ancora va trovato l’accordo tra i due club. Chissà però che il protagonista della vicenda non abbia voluto dare un ulteriore segnale di mercato.