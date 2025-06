Il Messaggero (D. Aloisi) – Il vento d’Arabia per Angeliño continuerà a soffiare nelle prossime settimane. La trattativa tra la Roma e l‘Al-Hilal ha subito una frenata lunedì sera per poi arenarsi completamente ieri. Uno stop temporaneo perché la squadra allenata da Simone Inzaghi tornerà alla carica dopo il Mondiale per Club. Sfumato Theo Hernandez, l’obiettivo numero uno resta l’ex Lipsia. L’ok per la cessione è arrivato anche da Gasperini che vorrebbe sulla fascia sinistra un giocatore con caratteristiche diverse. Angeliño continuerà le vacanze in Spagna e resta in attesa di sviluppi.

L’Al-Hilal aveva messo sul piatto 23 milioni più due di bonus. Da rivedere, invece, l’offerta per l’ingaggio da 8 più 2. L’entourage del terzino è al lavoro per far alzare la posta. La mancata cessione in Arabia blocca anche eventuali operazioni in entrata per rinforzare quella zona di campo. Gosens è il preferito di Gasperini, ma la Fiorentina non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Ieri sera si è conclusa la sessione di mercato speciale per il Mondiale per Club. Le squadre hanno consegnato le liste per la competizione e in quella del Boca non figura il nome di Leandro Paredes.

Riquelme è tornato alla carica, ma i tempi strettissimi non hanno portato ad una fumata bianca. Oggi è previsto l’incontro tra il presidente dei gialloblù e l’argentino. La Roma continua a cercare un attaccante e tra i nomi sul taccuino c’è sempre quello di Lorenzo Lucca, ma la concorrenza per il bomber dell’Udinese aumenta: Inter e Milan sono più avanti rispetto ai giallorossi e ieri Tare ha incontrato il procuratore Giuseppe Riso nella sede del club. Prezzo di partenza: 25 milioni.