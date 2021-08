Rinnovo Pellegrini, settimana decisiva

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Da domani ogni giorno potrebbe essere decisivo. Il capitano della Roma, che ieri è stato espulso contro il Betis (e teme l’esito del referto dell’arbitro che potrebbe avere conseguenze anche sui preliminari di Conference) ha il contratto in scadenza nel 2022. I numerosi incontri tra le parti non hanno portato alla fumata bianca anche se sono stati fatti passi in avanti: sicuramente la volontà del giocatore è quella di legarsi al club. La clausola è scaduta a luglio, il giocatore non ha mai avuto intenzione di esercitarla e il possibile rinnovo partirà con la base di tre milioni più bonus con durata fino al 2026.