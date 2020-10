Rilancio per Smalling, Perotti saluta

Il Tempo (F. Biafora) – Un tira e molla infinito con due soli giorni per chiudere un affare che si trascina dietro da più di un anno. Dopo la fumata grigia di venerdì la Roma prova ad alzare la posta per mettere a disposizione di Fonseca l’esperto centrale inglese. I giallorossi sono arrivati ad offrire 17 milioni (2 in più rispetto all’offerta precedente), compresi bonus facilmente raggiungibili. Ma i Red Devils hanno rifiutato l’ultima offerta di Fienga: si deve toccare quota 20 milioni. Intanto Perotti è stato ceduto al Fenerbahce: la Roma registra una minusvalenza ma con un risparmio d’ingaggio di 2,9 milioni annui netti. Vicino all’addio anche Fazio, che libererà altri 2,4 milioni netti annui fino al 2022. L’accordo con la Sampdoria è totale e si attende la cessione di Colley.