Rilancio Friedkin da 150 milioni a 210. Cresce il nuovo aumento di capitale

Il Messaggero (S. Carina) – In casa Roma non si pensa soltanto a completare il quadro dirigenziale, con Emenalo e Uva sempre al centro del mirino per i posti da direttore sportivo e direttore generale, ma i Friedkin continuano nell’opera di risanamento del club. Nella tarda serata di ieri, la società ha emesso una nota nella quale si evince che i nuovi proprietari sono pronti al rilancio. A fronte del rosso di bilancio maturato nell’ultimo esercizio finanziario chiuso a giugno, era stata già ipotizzata una nuova immissione di capitale e così sarà. Da 150 milioni si passerà a 210, estendendo però il termine per ultimare l’aumento di capitale al 31 dicembre di quest’anno a quello del 2021. In questi giorni sono stati investiti 15 milioni sotto forma di finanziamento. Questa somma verrà convertita in conto futuro aumento di capitale. Infine, l’Opa è stata prorogata al 6 novembre.