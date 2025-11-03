Il Tempo (T. Carmellini) – Quella dei rigori per la Roma sta diventando una sorta di maledizione. Dopo la disavventura contro i francesi del Lille in coppa, ieri a San Siro è toccato a Dybala sbagliare e regalare al Milan tre punti pesanti. E stavolta l’errore è ancora più grave, non solo perché lo commette il giallorosso che ha più qualità, ma anche perché uscire sconfitta da questa sfida costerà caro alla Roma nel resto del campionato.

Ma il messaggio è chiaro e non cambia: date un attaccante a Gasperini. La Roma a gennaio dovrà mettere mano al portafogli e aggiungere quello che manca a questa squadra già pronta per fare il definitivo salto di qualità.

In attesa della volta che può arrivare solo dal mercato, Gasperini insistenza senza punta: e mai come stavolta la Roma ne ha sentito la mancanza in un primo tempo nel quale ha prodotto tantissimo senza riuscire a segnare.