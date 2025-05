La Roma è nel pieno della sua fase più delicata e cruciale: la scelta del nuovo allenatore. I giorni passano e le ipotesi si rincorrono, con una lista di candidati che si allunga e si accorcia nel giro di poche ore. Tra voci, contatti e smentite, uno dei nomi che prende sempre più quota è quello di Gian Piero Gasperini, attualmente tecnico dell’Atalanta e ormai da anni in orbita Roma ogni volta che si apre una panchina. Eppure, tra i sogni dei tifosi giallorossi, continua ad aleggiare una figura ben precisa: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, rappresenta per molti la scelta ideale per riportare ambizione e solidità nella Capitale. Ma, a quanto pare, i contatti con lui non ci sono mai stati.

A rivelarlo – con un certo disappunto – è Ubaldo Righetti, ex difensore romanista e grande amico proprio di Allegri. “La Roma sta cercando l’allenatore e Max Allegri attualmente è libero. Io mi chiedo come mai la Roma non chiama Allegri? Non l’hanno mai chiamato…”, ha dichiarato Righetti ai microfoni di Rai 2, lasciando intendere che il club giallorosso non abbia mai preso in considerazione concretamente questa opzione. Una posizione che alimenta il dibattito tra i tifosi: da una parte chi sogna il grande nome, dall’altra chi si affida a un progetto più sostenibile ma comunque ambizioso come quello che potrebbe rappresentare Gasperini. Intanto, la dirigenza continua a lavorare sotto traccia. E il tempo stringe.