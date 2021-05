Righetti migliora: ieri è uscito dalla terapia intensiva

Corriere della Sera – Migliorano le condizioni di Ubaldo Righetti, l’ex calciatore giallorosso che nella giornata di lunedì è stato colto da un infarto mentre giocava a padel e ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Sant’Andrea.

Dopo una nottata di paura, Righetti ieri è uscito dalla terapia intensiva e ha cominciato a respirare senza l’aiuto dei macchinari. Una buona notizia per l’ex campione d’Italia nel 1983 e per i tanti tifosi romanisti che in queste ore gli hanno manifestato un grande affetto.