Domani la Roma scende in campo a Frosinone alle 17 contro il Neom, squadra saudita emergente, nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Bologna. La sfida servirà a Gasperini per testare la squadra ancora non al completo. Riflettori puntati su Dovbyk e Ferguson in attacco, mentre a centrocampo El Aynaoui e Wesley cercano conferme dopo un precampionato convincente. Buone notizie dall’infermeria: Dybala e Ndicka sono rientrati, ma dovrebbero partire dalla panchina per precauzione. Il Neom, legato al progetto futuristico “The Line” del principe saudita Mohammad bin Salman, vanta la stella Lacazette e l’ex tecnico PSG Galtier in panchina. L’amichevole rappresenta anche un’occasione per mostrare progressi tecnici e possibili future sinergie commerciali.