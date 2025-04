Corriere dello Sport – All’Olimpico con un Sarr in più: buone notizie dall’allenamento di leri per il Verona, un’anti-vigilia che lascia in infermeria soltanto Tengstedt e Harroui. Ma l’attacco, che comunque non sarebbe stato in emergenza a Roma, può proporre soluzioni variegate. Il rientro a piano regime dell’attaccante, che si portava dietro una distorsione al ginocchio dalla partita col Genoa, e la novità positiva. “Dovremo giocare con umiltà, ma non andremo li a fare gli spettatori”, ha garantito Paolo Zanetti. “Incontro per la prima volta Ranieri, che è un mito vivente: all’ultimo anno da allenatore, sta chiudendo in bellezza. Ed è un punto di riferimento straordinario per me che sono giovane. Oltretutto, da quando c’è lui la Roma sarebbe seconda in classifica”.

Così il Verona a misura di salvezza proverà l’impresa, proprio come successo un girone fa. “Sappiamo anche che la Roma non perde da sedici partite, ma questo per noi è il momento di spingere”, spiegava Zanetti che recupera anche Suslov e Niasse domani. “Dovremo dare continuità alle nostre prestazioni, perché non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo. Nel corso della stagione è mancata un po’ di mentalità: quando il Verona l’ha trovata si è costruita una vera squadra”.