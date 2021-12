Rientra Freuler, Gasp vuole la settima vittoria di fila

Corriere dello Sport (P. Iannarelli) – Tre punti dalla vetta e -2 al Milan. L’Atalanta si prepara a un match importantissimo in vista della volata conclusiva del girone d’andata, contro la Roma gli uomini di Gasperini cercheranno la settima vittoria consecutiva in campionato.

Tutti a disposizione del tecnico nel penultimo allenamento della settimana, rimane indisponibile soltanto Gosens. Ancora qualche dubbio di formazione, Djimsiti e Demiral si giocheranno una maglia in difesa con Toloi e Palomino sicuro del posto nel tridente arretrato.

In mezzo al campo torna Freuler dopo il turno di riposo contro il Verona, da capire chi giocherà sulla corsia destra: al momento Maehle sembra essere favorito su Hateboer. In attacco pochi esperimenti, Pasalic e Ilicic andranno a supporto di Zapata. Muriel, almeno per il momento, partirà dalla panchina.