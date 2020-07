Riecco Zaniolo, il leone uscito dalla gabbia

Corriere dello Sport (G. Marota) – Il leone è finalmente fuori dalla gabbia dopo 5 mesi e tre settimane, 175 giorni, 4200 ore e 252mila secondi. Nicolò Zaniolo è tornato con una criniera bionda per la caccia di fine stagione. La Roma ha collezionato 13 punti nelle ultime 11 gare, nel girone di andata con lo stesso numero di partite ne fece 22. I punti di distanza dall’Atalanta sono ormai troppi eppure i giallorossi grazie al ritorno del loro talento vedono la luce in fondo al tunnel. Fonseca si è preso qualche critica per averlo inserito da subito in una gara equilibrata e su un campo pericoloso.