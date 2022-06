Riecco Xhaka. E Montella segnala Akgun

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il possibile arrivo di Tielemans all’Arsenal riapre la strada alla cessione di Xhaka, che resta un pallino di Mourinho. Il regista svizzero, inseguito a lungo la scorsa estate dalla Roma, è di nuovo in uscita, considerato che l’Arsenal sta prendendo il centrocampista dal Leicester e monitora Bissouma del Brighton. Restano in ballo le opzioni Douglas Luiz (la Roma si è mossa attraverso alcuni intermediari) e Frattesi.

Per l’attacco la Roma ha già un accordo con Solbakken, in alternativa è stato fatto un sondaggio per Akgun, 21 anni turco di proprietà del Galatasaray ma nell’ultima stagione in prestito all’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Costa 7,5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2024.

Riguardo Celik, il terzino turco da tempo ha trovato un accordo con la Roma per un contratto da cinque stagioni, con un ingaggio di circa due milioni a stagione. Tiago Pinto deve trovare l’intesa con il Lille. I francesi sono fermi alla richiesta di dieci milioni, mentre l’offerta giallorossa può arrivare a sette più uno di bonus. Il Lilla è disposto a trattare, non avendo altri pretendenti per il terzino, che tra l’altro ha il contratto in scadenza tra tredici mesi.

Vicino l’accordo con il Milan per il riscatto di Florenzi, che porterà nelle casse della Roma circa 3 milioni, invece dei 4,5 pattuiti. La società giallorossa è disponibile a concedere uno sconto. In uscita anche Veretout, che ha mercato in Francia e interessa anche alla Fiorentina. Il Monza di Berlusconi e Galliani è interessato a El Shaarawy, l’operazione si può fare se il Faraone accetta il trasferimento a titolo definitivo. Il Monza ha chiesto anche Bove, come il Sassuolo, ma il centrocampista non si muove e andrà in ritiro con la prima squadra.