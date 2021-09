Riecco Smalling e Kumbulla. Tocca a Diawara

Il Tempo (E. Zotti) – Stavolta a scendere il campo non sarà il “blocco titolare” schierato da Mourinho contro la Lazio. Come nella prima gara di Conference League vinta contro il Cska Sofia, anche nel match di stasera in casa dello Zorya Luhansk – alle 18.45 italiane – il portoghese sembra intenzionato a mandare in campo diverse seconde linee.

Karsdorp e Veretout sono rimasti a Roma mentre Mkhitaryan e Vina sono partiti con la squadra nonostante il lavoro personalizzato svolto durante la rifinitura a Trigoria. Al posto dell’olandese dovrebbe giocare Ibanez, al centro della difesa invece è pronta la coppia Smalling–Kumbulla mentre a sinistra Calafiori è pronto a tornare titolare.

In mediana spazio a Diawara in coppia con uno tra Cristante e Villar mentre l’attacco verrà rivoluzionato rispetto a quello sceso in campo nel derby. Sulla trequarti Pellegrini è pronto a tornare dal 1′ dopo la squalifica mentre sugli esterni Carles Perez ed El Shaarawy prenderanno il posto di Zaniolo e Mkhitaryan (che domenica scorsa aveva giocato trequartista).

Turno di riposo anche per Abraham. Al posto dell’inglese giocherà Shomurodov mentre Borja Mayoral sembra destinato ad iniziare ancora una volta in panchina. Per lo spagnolo dovrebbe esserci spazio nella ripresa: nonostante i 17 gol segnati la scorsa stagione, per adesso l’ex Real Madrid ha giocato soltanto 28 minuti tra campionato e coppa