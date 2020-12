Riecco Pastore, ieri si è allenato in gruppo

Il Corriere dello Sport (G.Marota) – “Spero di tornare molto presto“. Detto, fatto. Il 1 dicembre a Villa Stuart Javier Pastore aveva promesso ai tifosi di essere vicino al recupero dell’infortunio all’anca. Un problema fisico che l’ha fatto sparire dai radar per ben 6 mesi. Ieri il trequartista si è allenato con i compagni di squadra a Trigoria, concludendo l’ennesimo calvario della sua carriera.

Leggi anche: Zaniolo: “Sara è incinta, io non ero pronto per un impegno del genere. Amore finito, ma mi assumerò le mie responsabilità”

Ha svolto l’intera seduta agli ordini di Fonseca e nell’attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, si metterà a disposizione. L’allenatore non ha mai nascosto un certo apprezzamento nei confronti dell’argentino, che nella scorsa stagione aveva giocato 12 partite nelle prime 16 tra campionato ed Europa League, poi non s’è praticamente più visto. L’ultima apparizione risale al 28 giugno, 9′ in campo nella trasferta di Milano. Da oggi ricomincia la sua storia, in vista di Roma-Samp si allenerà tutti i giorni, Capodanno compreso.