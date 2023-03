Riecco i nazionali per la Samp

Il Tempo (M. Cirulli) – Mourinho ritrova il gruppo al completo. Ieri mattina è andata in scena la prima seduta con tutto l’organico dopo la fine della sosta per le nazionali, con Dybala, Winaldum, Celik e Solbakken che si sono riuniti al resto della squadra. Il primo vero allenamento in vista della gara di domenica è stato diviso in due sessioni: la prima in palestra, per poi passare a degli esercizi con il pallone, Con altri due giorni a disposizione – oggi e domani – Mourinho, pronto a tornare in panchina dopo aver scontato la squalifica con Sassuolo e Lazio, continua a studiare la miglior soluzione vista l’emergenza in difesa. L’assetto dovrebbe comunque rimanere a tre, con Celik che agira da centrale di destra, completando la difesa con Smalling e Llorente.