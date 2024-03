Riecco Friedkin: era sul pullman con la squadra

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Era all’Olimpico per la prima sfida della sua Roma sotto la gestione De Rossi, vi è tornato per l’ultima sfida di un ciclo intenso e positivo. Dal Verona al Sassuolo ecco di nuovo allo stadio Dan Friedkin, arrivato all’Olimpico proprio come aveva fatto per la prima sfida di De Rossi in panchina: sul pullman insieme alla squadra per far sentire la sua vicinanza al gruppo. Friedkin ha assistito al match dal suo solito posto in tribuna con accanto la Ceo Lina Souloukou, inquadrata dalle telecamere al triplice fischio proprio mentre festeggiava con il pugno chiuso una vittoria sofferta. Il proprietario della Roma già da questa mattina sarà a Trigoria per seguire da vicino le vicende che stanno coinvolgendo il club e parlare (complimentandosi) con De Rossi delle prossime sfide stagionali.