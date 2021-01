Ricorso al CONI a fine mese. La Roma spera

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma ne fa una questione di principio e in tutte le sedi si batterà per farsi ridare il punto perso contro il Verona. Il ricordo sarà discusso presso il Collegio di garanzia del CONI tra il 22 e il 30 di questo mese. La Roma spera di vederlo accolto, la FIGC non si costituirà, adottando la stessa linea scelta per Juventus-Napoli.

Il ricorso vinto da De Laurentiis dà speranze alla Roma, anche se i due casi sono completamente diversi. La società ha ammesso l’errore ma insiste sull’inesistenza del vantaggio ottenuto da esso visto che Diawara avrebbe potuto giocare lo stesso.