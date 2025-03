Sabato 29, Daniele De Rossi, ex tecnico e capitano della Roma riceverà il “Premio Gesto Etico” ASI Sport e Cultura. L’evento sarà situato all’interno del Salone d’Onore del Coni di Roma per la diciannovesima edizione del Premio ASI Sport&Cultura. Il premio “Gesto Etico”, il premio è stato assegnata nei giorni scorsi, riconoscendo l’etica e i valori profondi dello sport a uno dei giocatori più significativi della squadra giallorossa. De Rossi infatti, si è dimostrato campione anche fuori dal campo grazie alla scelta di cuore di acquisire la società Ostia Mare, squadra della sua città che milita in Serie D. Andando a capo della società in difficoltà, ha annunciato che si impegnerà nel trasformarla in un modello di inclusione sociale e farà inserire sia un codice etico sia per i giocatori che per i genitori, dando un forte segnale a tutto il mondo del calcio.