Ricci illumina, Lookman risponde: a Bergamo è 1-1 tra Atalanta e Milan

La nona giornata di Serie A entra nel vivo e dopo il successo del Napoli sul Lecce, toccava al Milan rispondere per restare agganciato alla vetta. Ma a Bergamo i rossoneri si fermano sull’1-1 contro l’Atalanta, in una partita intensa e ricca di episodi, dove il punto conquistato soddisfa più la squadra di Gasperini che quella di Allegri.
Partenza sprint per il Milan, che trova subito il vantaggio al 4’ con Ricci: il centrocampista sorprende la difesa nerazzurra con una conclusione a bruciapelo dal limite, deviata in rete da Ederson. Un gol che sembrava poter indirizzare il match, ma la reazione dell’Atalanta è immediata e costante.
La Dea prende il controllo del gioco, costruisce, pressa alto e va più volte vicina al pari: prima con il giovane Ahanor, poi con il colpo vincente di Lookman, che al 37’ torna al gol dopo cinque mesi di digiuno, l’ultimo proprio nel 2-1 alla Roma che costò ai giallorossi la Champions. L’attaccante nigeriano riceve da Pasalic e spara un sinistro potente sotto la traversa che fa esplodere il Gewiss Stadium.
Nella ripresa il ritmo cala, ma l’Atalanta continua a provarci con maggiore convinzione. L’unica vera occasione è una grande parata di Maignan su Zappacosta, a salvare il risultato per i rossoneri.
Il Milan si accontenta del pareggio, che lo porta al secondo posto a quota 18 punti, in compagnia della Roma (attesa domani dal Parma). Atalanta più indietro a 13, ma con sensazioni positive e un Lookman finalmente ritrovato.