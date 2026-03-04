Riccardo Cucchi: “Inter più forte di tutte. Roma e Napoli in Champions”

Riccardo Cucchi, giornalista, conduttore e radiocronista italiano, è stato intervistato di recente e ha parlato anche della Roma.

Cucchi è stata una delle voci di “Tutto il calcio minuto”, appuntamento storico di Rai Radio 1 in cui si parlava dei principali campionati italiani. Quest’oggi sul canale Youtube di Calcio con Fulmi è uscito l’episodio in cui è stato intervistato lo stesso giornalista. Durante l’intervista si sono trattati principalmente temi riguardante la Nazionale italiana e il giornalismo sportivo, ma ci sono stati accenni anche sull’attuale campionato di Serie A.

A proposito lo storico giornalista e tifoso della Lazio ha citato anche i cugini rivali giallorossi. Di seguito le sue parole:

Chi vede favorito per la corsa Champions League?

“Intanto mi dispiace molto che siamo di fronte a 3 squadre italiane che proprio in questa edizione della Champions hanno preso 10 gol da squadre di medio livello e questo è sintomo del brutto periodo che sta vivendo il calcio italiano. Credo che l’Inter sia, al di là delle polemiche che la gente tende a sottolineare sugli arbitri, la squadra più forte di tutte. Poi il Milan lo darei per scontato nonostante lo scivolone contro il Parma. Infine credo che il terzo e quarto posto Roma e Napoli se lo contenderanno alla pari”