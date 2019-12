Una cinquina per chiudere in bellezza l’ultimo match di campionato del 2019. La Roma Primavera di Alberto De Rossi batte il Cagliari 5-1 e sale al terzo posto in classifica con 23 punti, insieme all’Inter. Le parole di Riccardi, autore di una tripletta: “Vittoria non scontata. Venivamo da un periodo no, ora siamo al livello delle nostre ambizioni“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.