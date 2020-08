Riccardi e il suo futuro altrove. E’ una plusvalenza da 6 milioni

Corriere dello Sport (M.Filacchione) – Il suo nome nel mercato gira come una trottola. Questo vuol dire che Alessio Riccardi ha parecchi estimatori fra tencini e dirigenti, dall’altra significa che la Roma è entrata nell’ottica di cederlo. I circa 6 milioni che chiede il club sarebbero tutti di plusvalenza. Sulla sua situazione hanno pesato le valutazioni di Fonseca che non lo ha mai bocciato a parole, ma in fatti si, evitando di utilizzarlo perfino nella fase dove la Roma era in piena emergenza infortuni. Anche l’estate scorsa Riccardi è stato al centro del mercato giallorosso: poteva andare alla Juventus nello scambio con Rugani. Tra le destinazioni c’è il Cagliari, per molti versi la piazza ideale, dove allena Di Francesco. Anche la Fiorentina è interessata, ma del centrocampista si è parlato anche per quanto riguarda l’affare Milik: la Roma vorrebbe ammorbidire la quantità di contanti e con Under sarebbe disposta a sacrificare anche Riccardi.