Riccardi c’è l’ok con il Pescara

Corriere dello Sport – Si sblocca la trattativa per l’arrivo al Pescara dalla Roma di Alessio Riccardi, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Il centrocampista classe 2001, che ha legato a doppio filo il suo percorso nel vivaio ai colori della Roma, è pronto al primo vero esame della sua carriera da grande. Ad attenderlo c’è la squadra abbruzzese, che ha spinto forte per averlo in prestito secco dai giallorossi e metterlo a disposizione di Massimo Oddo, neo tecnico che di giovani se ne intende e che proprio sulla panchina del Delfino ha lanciato molti ragazzi (su tutti Lucas Torreira) nel recente passato. Con 13 gol in 23 presenze con la Primavera di Alberto De Rossi, il classe 2001 è stato per distacco il miglior marcatore dei giallorossi nell’ultima stagione, migliorando nettamente (e con meno gare all’attivo) il già ottimo fatturato offensivo della stagione precedente.