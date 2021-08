Riapertura stadi: domani si riunirà il Cts

La Gazzetta dello Sport – Attese entro domani le prime novità concrete sulla riapertura degli stadi: il Cts si riunirà come ogni venerdì e sul tavolo, stavolta, ci sarà anche la questione impianti sportivi. Anche se non è escluso che il tema possa essere affrontato già oggi in cabina di regia. Gravina intanto – ieri una video-conferenza col sottosegretario Valentina Vezzali, ribadisce l’importanza della questione aperture. Questa mattina ci sarà un nuovo giro di incontri, stavolta con i presidenti delle leghe dei tre sport i cui campionati sono più vicini al via (calcio, pallavolo e basket). Il numero uno della Lega di A Paolo Dal Pino illustrerà le esigenze dei 20 club: se non si arrivasse a un effettivo 50% di capienza, tornerà a chiedere aiuti da parte dello Stato anche con provvedimenti a livello fiscale.