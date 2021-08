Reynolds non convince: spunta il giovanissimo ex Nancy Wilguens Paugain

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Da oggi Pinto lavorerà per risolvere alcune situazioni delicate. Reynolds non convince e quindi si sta cercando un terzino destro che dia il cambio a Karsdorp, considerando che Florenzi lascerà la Roma e potrebbe sbarcare al Siviglia. Tra i nomi che sono finiti sul taccuino del g.m. c’è quello del giovanissimo Wilguens Paugain, 19 anni, francese appena svincolatosi dal Nancy. Sarebbe un buon investimento in prospettiva futura, considerando anche che arriverebbe a parametro zero. Il vero problema dei giallorossi, però, è soprattutto in uscita, con circa 25 giocatori da piazzare altrove, anche per rendere più “lineare” l’indice di liquidità. Per il centrocampista da prendere Delaney resta un’opzione, Zakaria un’alternativa, anche se l’impressione è che presto possa uscire un nome a sorpresa.