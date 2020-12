Reynolds, c’è il sì alla Juventus. I bianconeri superano la concorrenza della Roma

La Juventus supera la concorrenza della Roma nella corsa al terzino classe 2001 Bryan Reynolds. Secondo quanto riporta Goal.com, Agnelli e Paratici avrebbero ottenuto il sì del giocatore statunitense, che però dovrebbe prima essere girato in prestito ad un’altra squadra, in attesa che gli slot per gli extracomunitari dei bianconeri si liberino a giugno.

La Juventus ha offerto circa 7-8 milioni al Dallas, ma mancano ancora alcuni dettagli per l’intesa economica tra le due parti, motivo per cui resta ancora in piena corsa anche il Club Brugge. La Roma aveva trovato l’accordo con il club, ma la proprietà ha deciso di frenare la trattativa a causa dei costi di intermediazione, ritenuti troppo alti.