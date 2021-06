Revoca del pubblico interesse, slitta la discussione

Il Tempo (F.Magliaro) – Slitta l’inizio della discussione sulla revoca del pubblico interesse alla costruzione dello Stadio della Roma. Ieri mattina la Commissione Ambiente ha espresso un parere positivo alla delibera, ma a parte questo non si segnalano dei passi in avanti. La delibera di revoca è entrata ufficialmente nell’agenda dei lavori del Consiglio comunale che avrebbe dovuto riunirsi già ieri invece la seduta non è nemmeno iniziata.

Erano presenti soltanto 8 consiglieri su 48 più il Sindaco Raggi. Si riparte mercoledì in seconda convocazione, quando basteranno solo 16 presenti a garantire la validità della seduta. Ci sono tanti argomenti prima del progetto di Tor di Valle quindi il tutto potrebbe anche slittare a giovedì. La seduta, in quel caso, sarebbe di nuovo in prima convocazione e quindi con 24 presenti minimi. Probabilmente si arriverà alla settimana successiva.