Reus: “Le bandiere come Totti e De Rossi saranno molto più rare in futuro”

La stella del Borussia Dortmund Marco Reus è una delle poche bandiere rimaste nel calcio. Il tedesco è da otto stagioni nella squadra giallonera ed ha sempre dimostrato fedeltà alla sua maglia. In un’intervista rilasciata a “Welt”, il numero 11 ha parlato proprio del cambiamento avvenuto nel mondo del calcio, citando anche Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ecco le sue parole:

Di questi tempi giocatori come lei e Müller sono a rischio estinzione?

Non ci saranno quasi più ragazzi come Thomas Müller e me in futuro. Mi viene in mente Francesco Totti e Daniele De Rossi dell’AS Roma. La mia sensazione è che i giocatori che restano in un club per oltre dieci anni o più saranno rari in futuro.