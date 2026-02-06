La Roma ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con l’ultimo colpo di Bryan Zaragoza, arrivato dal Bayern Monaco.

La formula dell’arrivo in giallorosso dell’ala spagnola è del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions o Europa League e al 50% delle presenze. Come rivelato dal giornalista tedesco Christian Falk nel podcast “Bayern Insider”, la trattativa stava per saltare a causa delle richieste della società bavarese relative il pagamento del prestito oneroso.

L’obiettivo del Bayern Monaco era infatti incassare una parte del denaro proposto dal club giallorosso al Celta Vigo (squadra che lo aveva in prestito fino al momento dell’inserimento della Roma nella trattativa): la Roma era disposta a offrire agli spagnoli 3 milioni di euro, più del doppio di quanto avevano pagato ai tedeschi in estate (1.25 milioni). Alla fine le parti hanno trovato la quadra a condizioni più vantaggiose per il Bayern, che però ha rinunciato all’incasso relativo al prestito oneroso: l’eventuale riscatto è passato da 12 (concordato precedentemente con la società di Vigo) a 13.5 e la Roma acquisterà Zaragoza a titolo definitivo in caso di raggiungimento del 50% delle presenze e la qualificazione in Champions o Europa League. L’inserimento dell’obbligo di riscatto condizionato è stato fondamentale per la chiusura della trattativa.