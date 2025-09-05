La Roma ha concluso il calciomercato estivo senza colpi clamorosi, ma la squadra ha comunque visto importanti novità nella sua composizione. Tra i cambiamenti più rilevanti spiccano quelli nel reparto degli esterni, con gli innesti di Wesley e Tsimikas. Tuttavia, i due nuovi arrivi non erano gli unici obiettivi di mercato del direttore sportivo Massara. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Roma aveva messo gli occhi anche su Filip Kostic.

Il laterale classe 1992, inizialmente dato in partenza dalla Juventus, era seguito da diversi club. Alla fine, però, il calciatore serbo è rimasto a Torino, dove si giocherà il posto con Cambiaso. A influire sulla decisione è stato il giudizio del tecnico Igor Tudor, che ha insistito per trattenere Kostic dopo le ottime prestazioni mostrate durante il precampionato.