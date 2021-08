Corriere dello Sport – La Roma è stata in ritiro prima della partita al San Severino Park, una struttura alberghiera poco fuori Salerno. I proprietari dell’albergo hanno dovuto acquistare un maxischermo (costo 2000 euro), per esaudire la richiesta di Mourinho, che sabato sera ha voluto vedere l’anticipo Empoli-Juventus in una saletta riservata con i suoi collaboratori.