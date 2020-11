Reti, strategie e tanto spettacolo. È rivoluzione Roma con il Fonseca 2.0

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – In alto si ormai insediata anche la Roma. Nell’attuale genealogia romanista ci sentiremo dire: 1) nonostante le sofferenze di bilancio, la permanenza dei giocatori più importanti e l’arrivo a zero di talenti come Pedro e Mkhitaryan; 2) la presenza costante della famiglia Friedkin a Trigoria e negli stadi d’Italia; 3) la crescita di Fonseca al suo secondo anno in Serie A. La solidità cresce e lo dimostra anche la Borsa che ieri ha fatto schizzare il titolo a +49,8%. In vetrina c’è l’allenatore portoghese che sta portando il gruppo a livelli, fose, insperati. Gestisce il turnover con coraggio, raggiungendo il doppio obiettivo di non spremere i senatori e, al contempo, di valorizzare gli altri. Qui si parla di giovani. C’è ancora più fiducia nei baby come Villar, Kumbulla o Ibanez, senza contare la colonia della Primavera che ha avuto il suo apice con l’esordio di Milanese in Europa League. Fonseca si è dimostrato elastico anche nel passare dalla difesa a 4 a quella a 3, ma anche di saper fare degli aggiustamenti in corsa. Anche il suo staff sembra lievitare e forse lo dimostra lo studio sui calci piazzati che alla Roma ha fruttato 6 gol. Dal punto di vista della comunicazione, infine, il tecnico appare più chiaro.