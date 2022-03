Rete e rosso, fa tutto Oliveira: la Roma vince in Olanda

La Repubblica (C. Cucciatti) – La partita di Sergio Oliveira, nel bene e nel male. Con una girata finita all’incrocio, nell’ultima azione del primo tempo, regala alla Roma la vittoria nell’andata degli ottavi di Conference League contro il Vitesse. Per doppio giallo lascia poi i giallorossi in dieci a dodici minuti dalla fine, regalando ai tifosi una razione extra di sofferenza e autoescludendosi dal ritorno, tra sette giorni all’Olimpico. Non ci sarà neanche Mancini, diffidato e ammonito.

Nel campo malconcio di Arnehm i padroni di casa si sono mossi meglio, fallendo un’occasione enorme con Openda dopo un erroraccio con i piedi di Rui Patricio. Prima palla-gol della Roma al 41′ con Abraham, che al 65′ non approfitta del liscio di Rasmussen. L’inserimento di Smalling nel finale contribuisce a blindare il risultato. Centesima con la Roma per Zaniolo, che ha abbracciato Mou quando lo ha sostituito.