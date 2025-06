Corriere dello Sport (R. Maida) – Massara deve iscrivere sul bilancio in chiusura tra una settimana esatta almeno una decina di milioni di plusvalenze. Non conta quindi il prezzo di cessione ma il plus che alleggerisce il bilancio.

Obiettivo fino al 30 giugno: cedere. Eldor Shomurodov è un nome sulla lista dei partenti. Lo vuole il Rennes e la Roma chiede 7-8 milioni. Il problema è anche così non otterrebbe plusvalenza. Così come non vanno considerati neanche i 6,5 milioni dall’Inter per Zalewski. Serve trovare altro. E in fretta. Poi si apriranno altri tavoli: Paredes andrà al Boca e si potrebbe riaprire il discorso Angelino-Al-Hilal. In più, i giocatori che rientreranno dai prestiti potrebbero essere messi nuovamente sul mercato.