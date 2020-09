Resta Kluivert. E intanto spunta Kokorin

Corriere dello Sport (R.Maida) – Fienga, dopo un consulto con De Sanctis e con i procuratori vicini ha deciso di non ricorrere ai ripari dopo l’infortunio di Zaniolo. In quel reparto la Roma è abbastanza coperta. L’unico cambio di strategia potrebbe riguardare Kluivert: la società, in mancanza di offerte economiche, aveva valutato l’ipotesi di mandarlo a giocare in prestito e il Benevento era interessato. A questo punto a Trigoria lo terranno almeno fino a gennaio sperando che fornisca un rendimento all’altezza del cognome che porta. Prima del lockdown per Fonseca era un titolare quasi inamovibile, poi si è spento anche per il cambio di modulo. La Roma intanto si sta muovendo su due binari: uno è il difensore centrale, Smalling. La partita non si è ancora sbloccata, anche se dall’Inghilterra sono arrivati spiragli. Da 20 milioni si può scendere a 15. L’altro filone è il vice di Dzeko. Trova conferma l’indiscrezione legata a Kokorin. E’ una possibilità, anche se la Roma dovrà prima cedere un giocatore extracomunitario all’estero.