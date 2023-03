Respinto il ricorso della Roma. Confermate le due giornate a Mourinho, salterà il derby

La Corte Sportiva ha respinto il ricorso della Roma per la squalifica di José Mourinho, avvenuta ad inizio secondo tempo di Roma-Cremonese, dopo la lite con l’arbitro Serra. Il tecnico portoghese salterà le partite con il Sassuolo ed il derby con la Lazio. La squalifica era stata sospesa nella gara contro la Juventus, ma dopo l’approfondimento sulla lite Serra-Mourinho, il ricorso presentato dalla società giallorossa è stato respinto. Lo Special One non sarà quindi presente nel confronto con Maurizio Sarri.