Non il debutto sperato per l’Olanda Under 21, che apre il proprio cammino all’Europeo di categoria con un pareggio amaro contro la Finlandia. Tra i protagonisti della serata c’è anche Devyne Rensch, terzino della Roma, schierato titolare per tutta la durata del match. Un segnale importante per il giocatore, ma il risultato finale non lo soddisfa.

La partita si è chiusa sul 2-2, con gli Oranje costretti a inseguire dopo un primo tempo da incubo in cui hanno subito due reti nei primi 28 minuti. Nonostante la rimonta, il pareggio lascia l’amaro in bocca, anche allo stesso Rensch, che sui social ha espresso tutta la sua delusione: “Volevamo di più. Concentrazione sulla prossima gara”.

L’Olanda dovrà ora reagire subito per rimanere in corsa verso la fase a eliminazione diretta, e Rensch si candida ancora una volta a guidare la difesa dal primo minuto.