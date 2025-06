Arrivato alla Roma durante la finestra di mercato invernale, Devyne Rensch ha iniziato la sua nuova avventura in Serie A con entusiasmo e determinazione. L’esterno olandese, ora impegnato con la nazionale Under 21 all’Europeo di categoria, ha parlato della sua esperienza giallorossa ai microfoni di Voetbal International, riflettendo sul passaggio dall’Ajax al club capitolino e sulle differenze tra il calcio olandese e quello italiano.

Ecco le sue parole:

Il trasferimento in giallorosso è stato un momento cruciale per la carriera del giovane difensore, che si è detto entusiasta della scelta fatta:

“È stato davvero fantastico essere il protagonista di un trasferimento così importante. Sono stato accolto benissimo anche alla Roma, è stato un caloroso benvenuto. Ogni tanto ero fuori a causa di qualche piccolo acciacco, ma sono comunque riuscito a giocare molte partite, anche in Europa. Ho potuto imparare molto in questi pochi mesi. È un’esperienza davvero fantastica poter giocare lì.”

Rensch ha anche sottolineato come il passaggio all’estero fosse ormai una necessità per la sua crescita:

“Ho imparato molto all’Ajax, ma a un certo punto ero pronto per un passo avanti del genere. Il calcio italiano mi porterà più lontano, sia dal punto di vista calcistico che difensivo, e mi renderà un giocatore migliore.”

Nel corso dell’intervista, il giocatore ha parlato anche delle differenze culturali e tattiche tra Ajax e Roma:

“Non voglio necessariamente parlare della voglia di vincere, ma se si è in vantaggio per 1-0… All’Ajax si vuole sempre vincere con un margine maggiore, e allora l’1-0 spesso non basta. Ma nel calcio italiano si nota: dopo l’1-0, la vittoria è ben accolta. Anche se si tirano venti palloni fuori dallo stadio, ciò che si dice è sempre: ‘1-0, abbiamo vinto, fantastico!’”