Nel post partita di DAZN, l’esterno olandese della Roma, Rensch ha parlato delle sue prime impressioni con Malen e del loro rapporto tra compagni di nazionale.

Ti aspettavi un impatto del genere da Malen ?

“Ho già giocato con lui in nazionale e contro di lui alcuni anni fa. è un grande giocatore forte e veloce. Con lui posso parlare in olandese. Penso possa aiutare la squadra con gol e portando i 3 punti. “

Quanto è stato difficile per te entrare in partita visto che ti sei riscaldato poco?

“Siamo professionisti quindi dobbiamo essere sempre pronti velocemente, perché può sempre capitare qualcosa . Partita difficile ma abbiamo vinto e sono felice per l’assist”