In casa Roma non mancano i gesti che sanno toccare il cuore dei tifosi. Questa volta è stato Devyne Rensch a conquistare l’attenzione dei sostenitori giallorossi con un post social che richiama la storia e la leggenda del club. L’esterno olandese, rimasto in rosa nonostante le voci di mercato, ha voluto dedicare un pensiero speciale a chi ha scritto pagine indimenticabili con la maglia capitolina.

Sul proprio profilo Instagram Rensch ha condiviso alcuni scatti accompagnati dalla didascalia “L’inizio”. Tra le immagini ce n’è una che spicca più delle altre: il difensore indossa la storica maglia numero 10 di Francesco Totti, simbolo eterno della Roma.

Un gesto semplice ma significativo, che arriva proprio all’alba della sua prima stagione vissuta interamente con i giallorossi. L’olandese, che parte da vice-Wesley sulla fascia destra, sembra deciso a lasciare il segno e ad entrare sempre più nel cuore dei romanisti.