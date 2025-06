Corriere dello Sport (L. Scalia) – Rensch, con l’Olanda Under 21 in semifinale, sembra pronto a voltare pagina per prendersi la rivincita personale. L’esterno destro sta giocando un torneo di altissimo livello e con Gasperini è pronto al salto di qualità.

Lui, intanto, non nasconde l’entusiasmo di giocare a Roma: “Va tutto bene, mi sono sistemato e sono felice di essere a Roma e giocare per un club così importante”. Rensch ha le carte per diventare un ingranaggio fondamentale della nuova Roma.