Arthur Theate, calciatore del Rennes, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e – tra i vari argomenti toccati – ha parlato anche del suo futuro e del recente interessamento della Roma. Queste le sue parole:

La Roma ti ha cercatato a gennaio: ne hai parlato con Lukaku?

“Più che con il mio amico Romelu, ne ho parlato soprattutto con il Rennes. Sono felice qui e focalizzato sul finale di stagione. Certo, mi fa piacere si parli di me in Serie A, il campionato che preferisco in assoluto. Vedremo a fine stagione”.