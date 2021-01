Recupero difficile per Spinazzola, Pedro e Calafiori

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – La Roma ha guadagnato margine dal quinto posto (ora è a +4 dal Sassuolo), consolidando il piazzamento Champions. La squadra di Fonseca oggi si ritroverà a Trigoria per iniziare a preparare Crotone-Roma di mercoledì pomeriggio (ore 15). In poco più di 48 ore sarà difficile recuperare gli infortunati Spinazzola, Calafiori e Pedro.

I due allenamenti prima del match daranno indicazioni in particolare sullo stato di forma dell’ex Atalanta: se non dovesse farcela sarebbero confermati Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra. Mayoral e Carles Perez sperano in una chance dall’inizio.