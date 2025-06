Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nel cantiere giallorosso targato Gasperini, il nodo più delicato resta il centravanti. Dovbyk, arrivato per 36 milioni, ha chiuso con 17 gol ma senza pienamente convincere. Gasp vuole verticalità e movimento continuo: servirà un confronto per capire se l’ucraino rientra nei piani. In caso contrario, occhi su Scamacca, che spinge per tornare a Roma dopo l’esperienza positiva con l’Atalanta.

Piacciono anche Lucca (25 milioni), Krstovic e il tedesco Woltemade dello Stoccarda. In uscita Abraham e Shomurodov. Resta centrale Svilar: offerta di rinnovo da 3 milioni. Zalewski verso l’Inter, che riscatterà il polacco per 6 milioni. Il raduno è fissato per il 10 luglio, con amichevoli contro Kaiserslautern, Lens ed Everton.