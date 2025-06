Corriere dello Sport (L. Scalia) – Il futuro di Bryan Cristante è in bilico. Un’altra volta. La sua permanenza a Trigoria, nonostante l’arrivo del suo mentore, non è scontata e la Roma potrebbe considerare di sacrificare un giocatore che ha estimatori sia in Italia che all’estero.

Cristante si è saputo reinventarsi. A Bergamo giocava come trequartista; a Roma, invece, si è trasformato in un mediano, un metronomo capace di dare ordine e sostanza al centrocampo. La sua versatilità e il suo senso tattico lo rendono appetibile sul mercato. La necessità di fare plusvalenza potrebbe spingere Massara ad ascoltare offerte per il classe 1995.