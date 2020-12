Reazione Roma. Tre gol al Cagliari e altro Natale in zona Champions

La Stampa (M. De Santis) – Ritornando a fare in qualche modo la grande contro un Cagliari meno piccolo di quello che sembra, la Roma trangugia il primo panettone dell’era Friedkin nel posto in cui vorrebbe albergare anche a fine campionato. Come un anno fa, lo stilista Paulo Fonseca si regala un Natale tra le prime quattro. Troppo presto per poter dire, vedendo anche nel 3-2 rifilato all’ex Di Francesco i mille sbalzi di umore di cui è sia protagonista che vittima, se questa Roma non soffrirà ancora di vertigini dopo il brindisi di Capodanno, Per ora, dopo il naufragio di Bergamo, può bastare la reazione successiva alla burrasca innescata dal pari di Joao Pedro (e dalla traversa colpita da Simeone).

Leggi anche: Roma-Cagliari, le pagelle dei quotidiani. Mkhitaryan, Karsdorp e Veretout i migliori. Pedro bocciato

Stavolta, regalandosi comunque un finale di paura (rigore di Joao Pedro), la barca giallorossa è riuscita ad arrivare in porto: andata avanti con il solito Veretout, trova i colpi di reni decisivi da Dzeko e Mancini. Miglior regalo del terzo posto, sotto l’albero romanista, non poteva esserci.