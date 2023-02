Real Sociedad, Ubarretxena: “Non volevamo il Manchester, con la Roma è una partita aperta. In campionato sono terzi come noi”

Mikel Ubarretxena vice presidente della Real Sociedad, dopo i sorteggi di Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Movistar TV. Queste le sue parole:

“Non scopro certo io ciò che è la Roma e ciò che è Mourinho. Vedo una sfida aperta, sono ottimista, loro sono terzi in campionato proprio come noi. Avremo buone possibilità. Stiamo recuperando alcuni giocatori, la presenza di Oyarzabal sarà importante. Spero che avremo la rosa al completo. Non c’erano sorteggi semplici, ma ovviamente non volevamo il Manchester United, la Roma è un rivale all’interno di un gruppo di squadre di livello alto”.