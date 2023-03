José Mourinho dovrà fare a meno di Matić nella sfida tra la Real Sociedad e la Roma, a causa di un virus intestinale. Sarà Wijnaldum a sostituire il centrocampista serbo nello scacchiere dello Special One, in una gara molto delicata e importante, per il cammino giallorosso in Europa League. Lo riporta Angelo Mangiante.

Per questo gioca Wijnaldum — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 16, 2023